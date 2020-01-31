新北市林口區麗園二街某公寓日前發生火警，鄰居驚見窗戶竄出大量濃煙，立刻撥打110報案，林口分局員警丁元凱及孫浚桓獲報趕往現場後，發現一名82歲的陳姓老翁，因年歲已高且手腳發軟無法自行逃生，趕緊攙扶他下樓避難，阻止了一場憾事發生，火勢也在隨後獲得控制，未造成人員傷亡。

林口分局指出，當抵達公寓時，二樓窗台不停冒出大量濃煙，一名員警率先衝上各樓層，提醒住戶趕緊撤離，另一名員警則趕往二樓事故現場確認火災情況，不停敲打大門後，發現陳姓老翁一個人在屋內，趕緊入屋查看。

警方表示，當時陳姓老翁意識仍清醒，未被濃煙嗆昏，但年歲已高行動緩慢，再加上首次遇到火警手腳發軟，所幸員警及時發現，立刻攙扶老翁下樓避難，另在消防隊的搶救下，所幸未釀成大火，亦無人員受傷。

林口分局也呼籲，隨著人口結構變化，少子化、高齡化、子女外出就業等因素，大眾應發揮善心，多多重視與關懷獨居銀髮長者，並以實際行動給予援助。

(中時 )