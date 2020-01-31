世界衛生組織（WHO）確認將武漢肺炎列入最高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」，但仍排除台灣加入會議，台北市長柯文哲今（31）受訪時直言大陸就是不信邪，希望大陸還是要再思考，若是每一項都轟炸、封殺，那就得跟他拚了。

柯文哲出席捷運環狀線通車典禮時表示，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外，但大陸就是不信邪，國際的外交場合要互相角力、出怪招，大家就來吧，但只有醫療不行，就算是交戰的2國，也不會轟炸對方的醫院；覺得，大陸方面還是要思考，讓台灣可以參加WHO，「如果你每一項都轟炸我，那我當然跟你拚了」。

武漢肺炎疫情持續升溫，台灣目前已有9例確診，加入WHO一事也又再度浮上檯面討論，日本首相安倍晉三昨天在日本參議院答詢時，表示「必須要讓台灣參加世界衛生組織」，加拿大總理賈斯汀•杜魯道也於聯邦眾議院應詢時公開表示，支持台灣以觀察員身分出席世界衛生組織會議。

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(中時電子報)