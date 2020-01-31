中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，應變監測官莊人祥表示，站在指揮中心立場，並不建議兒童上學戴口罩，若生病應在家休息，外出再戴口罩，但由於已經開學，許多學校皆強調孩子一定要戴口罩才能進入學校，甚至有學校要求孩童書包內必須準備至少5個備用口罩，而且連午睡都要戴上口罩。

一位幼兒園教師私下透露，戴口罩其實是保護孩子自己，因為不可能要求所有家長都會如實交代孩子過年的行蹤、有沒有生病，所以只有每個孩子都戴上口罩才最為安全，就連睡覺也不可輕忽。許多家長也紛紛抱怨，學校要求孩子都要戴口罩才能上學，但市面上根本買不到兒童用的口罩，只能勉強將成人口罩綁緊一點給孩子用。

教育部司長黃雯玲表示，對強制學童戴口罩的幼兒園，將請地方教育局協助宣導協調，但其實仍無法杜絕家長的恐慌，經濟部工業局副局長楊志清今天也於記者會上表示，由於兒童口罩本來就數量較少，所以才會出現買不到的情況，現在已經請業者趕工，同時將兒童口罩加入政府的徵用名單中，但有家長坦言希望政府不如統一將口罩直接發送至地方衛生局或各學校，統一發放更能確保家家戶戶都能買到口罩，而不需要靠運氣或搶購。

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(中時電子報)