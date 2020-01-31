為因應武漢肺炎疫情擴散，除了稍早中山大學已確定開學日延期，成功大學在今日也表示將延後兩周開學，原訂2月17日的開學日延至3月2日。

成功大學校長蘇慧貞表示，決定大幅度延後開學兩周主要是希望以時間換取空間，儘可能將2月9日之後陸續入境的陸生納入集中檢疫及監測管理，並提供完備且充足的住宿空間以照顧陸生健康，包括以一人一室的方式集中檢疫管理來自湖北省的學生。

成大強調，多國專家已表示新型冠狀病毒感染者即使無症狀，仍可能具有傳染力。2月9日起政府可能陸續開放疫區學生入境，陸生將陸續返台，最晚2月15日全校199名陸生會全數返校，之後再加上14天的集中管理，時間上會延到2月29日，3月2日開學是縝密思考後的決定。

成大表示，學校上課為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此讓來自疫區的學生返校後立即進行監測管理，以降低傳染病毒風險。因大陸各省份皆有病例發生，難保這些學生未接觸湖北省受感染民眾，而成為感染者，因此延遲開學協助這些學生做好集中管理，可減少病毒傳播之不確定性。

成大補充，由於一學期授課期間原為18周，為了不影響學生受課時數，學期結束日順延一周至6月24日，共計17周，另一周的補課方式則由教師自行擇期或採線上教學補課。

(中時電子報)