因應武漢肺炎疫情蔓延，雲林縣內40所公私立國中寒假課業輔導，下周全面停止。

雲林縣教育處長邱孝文表示，雖然雲林尚無武漢肺炎確診病列，但防疫要滴水不漏，唯恐群聚造成病毒傳播，縣內原本有21所國中自行決定2月3至7日寒假課輔停止，餘14所經該處建議，下午也決定停止。

邱孝文說，除了35所公立國中（其中包括2所代用國中），縣內尚有5所私立國中，傍晚也決定停止下周的課輔。

(中時 )