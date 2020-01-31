備戰2022地方選舉，台灣民眾黨及時代力量將於2月進行組織及人事調整，時力祕書長將由陳志明擔任，並兼任發言人，角逐新竹市立委失利的高鈺婷也將接任副祕書長。民眾黨部分，不分區立委落選人的陳琬惠擔任立法院黨團主任、黨發言人陳思宇轉任立委邱臣遠國會辦公室主任。為強地方組織，民眾黨初期擬設置虛擬黨部，未來配合不分區立委責任區設置服務處，提供地方服務或陳情。

2020大選落幕，時力黨中央人事進行微調，祕書長吳佩芸、副祕書長簡嘉佑請辭，2人將回到中部繼續耕耘地方，時力黨主席徐永明昨證實，初步黨內開會討論後，陳志明接任祕書長，同時負責黨對外發言，不另設發言人；副祕書長則是在立委選舉表現亮眼的高鈺婷擔任，提升政治能見度。

徐永明表示，黨人事調整部分預計2月底前完成，下一波調整鎖定全台11個地方黨部，會依照政黨票增加情況調配資源與人事，未來希望地方黨部主委專職化，深耕地方，不排除開放不分區立委認養責任區，把地方服務處跟黨部結合，強化各地組資運作。

民眾黨為落實青年從政人才培養，安排區域及不分區立委落選人進入國會擔任助理，例如陳琬惠被延攬黨團辦公室主任；黨發言人陳思宇將到黨籍立委邱臣遠辦公室擔任國會辦公室主任；此外，黨主席柯文哲的社群小編柯昱安，擔任黨團副主任，增加相關實務經驗，建立人才庫。

民眾黨為提供地方服務及處理民眾陳情，5名不分區立委畫設責任區，北北基為邱臣遠、桃竹苗賴香伶、中彰投高虹安、雲嘉南蔡壁如、高屏張其祿負責，並規劃設置服務處。

(中時 )