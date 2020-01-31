8元口罩明起變6元，還是有民眾抱怨「還是貴、還是買不到」，特別各級學校開學在即，「口罩之亂」沒解決將爆民怨。網路觀察家「宅神」朱學恒指出：家長搞不定的問題及老闆搞不定的問題，向蔡政府示警「命令要有搭配的方法才行，不然根本做不到」。

朱學恒在臉書表示，武漢肺炎恐慌引發口罩搶購潮，他發現問題正在蠢蠢欲動。首先，家長搞不定的問題：有學校發通知跟家長說要備妥上學之後子女需要的口罩，一天需要兩個，有的甚至要求開學前要全部準備好。【超過一個以上小孩這個量不知道怎麼弄到】

其次，老闆搞不定的問題：部分企業需要提供第一線接觸消費者的員工足夠數量的口罩【但沒有提供調度來源不知道如何買】

朱學恒指出，如果口罩已經成為戰備調度資源，這幾個命令要有搭配的方法才行，不然根本做不到。他表示「我的臉書上已經很多家長在抱怨搞不定啦~~~~」，向蔡政府示警「口罩之亂」必須趕快解決，否則民怨恐將爆發。

(中時電子報)