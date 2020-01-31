特斯拉（Tesla）公布去年第4季財報，由於業績超乎分析師預估，帶動29日（周三）盤後股價飆漲11％，而堅持一路放空者，第二天就損失15億美元。

金融分析公司S3 Partners的數據顯示，押注特斯拉股票的交易商周四承受15億美元的市值損失，此前該公司的獲利使其股價創下歷史新高。週四的虧損使賣空者今年迄今為止的總虧損金額為56億美元。

特斯拉一直以來都是放空者的一大標的，執行長馬斯克憤怒到一度揚言要將特斯拉下市私有化，目前更成了美股做空者的最大戶，空頭戶借券賣出餘額超過140億美元。蘋果和微軟分排名第二和第三。這三家公司本週均公佈了優於預期的季度收益，隨後其股價飆升至歷史新高。

截至週四美東時間下午3:50，特斯拉股價為每股644.57美元，年初至今上漲了55％。

(中時電子報)