年節現金流量增，民眾須留心身上財物，日前一位50歲曾姓婦人領了錢要幫兒子繳補習費，卻掉了錢包，遍尋不著而報案，台中市警局第四分局黎明派出所抽絲剝繭，研判婦人路線，循線找到一名收費員已經將錢包送至派出所，成功將婦人錢包尋回。

曾婦日前到補習班幫兒子繳補習費，但卻找不到錢包，以為錢包留在家裡，折回家找尋，可是在家裡及來回的路徑上都沒發現，由於錢包內有大量現金、多張信用卡及證件，讓曾婦非常緊張，於是求助黎明派出所。

黎明所員警高慈青，反覆幫助曾婦回想過程中的細節，並要曾婦不要緊張，想清楚，原來當時曾婦將錢包放在外套口袋，但該口袋深度較淺，研判應該是從口袋掉出來，員警依據她提供的行經路徑、時間，細心比對及過濾，皇天不負苦心人，發現是被一位停車收費員好心撿走，員警尋線找到該收費員表示，已經將錢包送到附近派出所。

曾婦見到錢包失而復得，大大的鬆了一口氣，感謝收費員拾金不昧、也對員警鍥而不捨的精神感到十分欽佩。黎明派出所長林澤聰提醒民眾騎乘機車時，妥善收置並隨時注意隨身所攜帶之貴重物品是否有所遺漏，離開汽、機車時，也務必將貴重財物隨身攜帶，避免給予有心人士可趁之機。

(中時 )