馬桶遭鞭炮炸碎。（翻攝大南國小臉書／楊漢聲台東傳真）

農曆春節結束，小孩玩鞭炮玩得不亦樂乎，但在台東縣卑南鄉大南國小竟有2位就讀國中的畢業校友拿鞭炮炸爛母校馬桶，學校發現怒PO臉書，還寫上「嚴正譴責!絕對法辦!報警處理!」家長看見馬上帶著犯錯的2位少年來學校認錯，校方也絕對給孩子改錯的機會。

大南國小31日在校方臉書貼文，張貼出校所遭到「炮炸」畫面，廁所馬桶遭鞭炮炸裂，塑膠門上也滿是炮炸孔洞，地上則滿是鞭炮碎屑，場面怵目驚心。

校方PO文附上照片還寫上刑責法《毀損器物罪》、《菸害防制法》的法條，要嫌犯馬上自首，校方還貼出廁所外監視器畫面，畫面清楚可見2位少年騎機車，一位坐在椅子上，另一位則站在一旁，馬上認出少年是畢業學生。

臉書PO文後，2位少年家長就帶著學校來認錯，跟學校表示是好奇鞭炮威力才會將鞭炮丟進馬桶，家長則承諾會負責修繕費用，學校也決定給2位少年改錯的機會。

大南國小也語重心長的說，教育經費就是一筆固定的數額！如果學校為了防堵執意抓到兇手，只能將經費增加到維護校園安全、整潔的項目，應該使用在學生學習資源的經費就會變少了！愛護學校，就是愛護達魯瑪克的孩子們。

(中時 )