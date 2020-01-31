因應2019冠狀病毒（武漢肺炎）疫情不斷擴大，全民搶買口罩防疫，不但民眾殷殷詢問那裏買得到口罩，台中市長盧秀燕1月31日到南區一家幼兒園視察時也透露，在市級防疫會議上，很多醫事團體，各個局處所屬的系統，括教育、觀旅、社會局的系統等等都在問口罩的問題，她也說，1月30日已緊急調度一萬片口罩給基層診所了。

中央在1月30日統一徵用全國口罩工廠日產400萬片醫療用口罩，31日全國都在看徵召的口罩要如何分配，代表台中市參加全國防疫會議的衛生局長曾梓展表示，目前中央規劃400萬片口罩中260萬片供應民生需求，由經濟部依各縣市人口比例分配給零售通路；另140萬片做為醫療戰備用，由衛福部分配給醫療、公務使用，但原則還未出爐。

盧秀燕在接受訪問時表示，台中市目前未出現確診病例，疫情還算和緩，但在市級防疫會議中很多醫事團體、各個局處所屬的系統，括教育、觀旅、社會局的系統等等都在問口罩的問題，市府30日已緊急撥出一萬片給醫師公會統籌給基層醫療院所，她強調，目前各公務單位都還有一些存貨，加上學校還沒開學，大家擔心的是未來如果疫情一直未和緩下來，需做長期抗戰。

她也強調，前兩天市面口罩會缺主要是工廠過年停工，現在都已開工加工生產，加上中央

統一徵用，口罩供應應該再兩天就會正常了。

曾梓展坦承，醫療院所以及基層診所也都反應口罩不足，已先撥放一萬片給大台中醫師公會，至於台中市醫師公會也調度了一萬片先支應，但包括社會局長照機構、教育局也都提出需求，目前仍在等待中央的分配原則出爐，再依規定分配。

(中時 )