武漢肺炎疫情延燒，成功大學31日宣布延後兩周開學，由原訂的2月17日推延至3月2日。成大校長蘇慧貞表示，決定大幅延後兩周開學，係依防疫需求精準計算下的決議，要以時間換取空間，儘可能將2月9日之後陸續入境的陸生納入集中檢疫及監測管理，並提供完備且充足的住宿空間，以一人一室方式集中檢疫管理來自湖北的學生。

成大指出，鑑於多國專家認定新型冠狀病毒感染者即使無症狀仍可能具有傳染力，加上2月9日起政府可能陸續開放疫區學生入境後，陸生才會陸續返台，該校估算最晚2月15日全校199名陸生將全數返校，之後再加上14天的集中管理，延到3月2日開學是縝密思考後的決定。

成大表示，學校上課教育活動為群體聚集，容易有傳播病毒機會，因此讓來自疫區的學生返校後立即進行監測管理，降低傳染病毒風險；至於非湖北省的陸生，因大陸各省皆有病例發生，難保這些學生未接觸湖北省受感染民眾成為感染者，決定延遲開學協助陸生做好集中管理，可減少觀察期間因上課活動接觸更多師生，增加病毒傳播的不確定性。

成大強調，2月9日政府開放疫區學生入境後，成大會依學生返台時間接機，並安排入住學校的集中住宿空間，成大還將為來自湖北省的學生，安排一人一室的房間讓學生做集中檢疫管理；另外，也會空出一整棟宿舍，專供非湖北省的陸生居住，以集中監測管理。

至於每學期授課期間原為18周，為了不影響學生受課時數，因應延後兩周開學後，學期結束日也順延一周至6月24日，共計授課17周，另一周的補課方式則由教師自行擇期或採線上教學補課。

(中時 )