台三線峨眉鄉河背候車亭造型漂亮，值得一遊，參山邀請民眾多親近大自然，可以強健身體、增強免疫力。（參山處提供／王文吉台中傳真）

剛完工啟用的峨眉湖環湖步道風景秀麗，非常值得一遊。（參山處提供／王文吉台中傳真）

武漢肺炎疫情可能影響遊興，參山國家風景區管理處春節前即全面啟動防疫措施。參山處長柯建興表示，轄內各遊客中心已全面做好防疫準備，邀請國內外遊客走出戶外參觀台灣燈會、到參山多條好走的登山步道，多親近大自然，可以強健身體、增強免疫力。

參山處表示，年前已於轄內南庄、獅山、梨山、谷關、松柏嶺、八卦山等6個遊客中心及梨山文物陳列館，全面啟動防疫措施，提供額溫槍及乾洗手液服務；同時加強消毒民眾常接觸設施，並請第一線服務人員配戴口罩並自主量測體溫，籲請民眾不用過度恐慌。

參山處說，最近寒流來襲，到谷關泡湯最舒服，台中市和平區、彰化縣的田中鎮及二水鄉也入選2020經典小鎮，邀請大家春暖花開季節到梨山、八卦山及獅頭山周邊風景區旅遊，探索小鎮在地風情、泡湯、健行、賞燈，享受美好的春日時光。

另外，即日起至2月16日止，只要到參山處各轄區景點18個鄉鎮、6個遊客中心、轄內借問站或與有「參山」字樣之解說導覽牌等合影，上傳至活動貼文留言串就有機會獲得三洋氣炸鍋、Timberland城市背包、東方美人茶禮盒、喔熊頸枕、便利商店百元禮券等多項好禮。

(中時 )