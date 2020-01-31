生產保力達B的保力達公司因玻璃容器螺旋鋁蓋內墊使用PVC材質被環保署要求補繳3億多元，保力達董事長呂百倉提釋憲，並喊冤「小瓶蓋卻比醬瓜大瓶蓋貴」，司法院大法官作成解釋，認定廢棄物清理法相關規定合憲。

本案違憲爭議在於《廢棄物清理法》「授權」容器回收清除處理費 的費率由環保署核定，但目前環保署的作法是針對聚氯乙烯PVC材質 的容器，不管瓶身或只有瓶蓋等附件是PVC材質，全部一律課徵回收 費，徵得的費用做為補貼清潔隊資源回收等基金使用。

環保署代表主張，回收清除處理費有法律授權，沒有違反法律保留 原則，且課徵方法已有效杜絕台灣容器使用PVC材質；容器瓶身與附件分別計費課稅，在實務上做法相當不可行。

聲請人保力達公司則表示，非常願意共同承擔維護環境的責任，但目前課徵的標準有問題，環保署課徵方式在減少汙染目的與手段上，欠缺關聯性與正當性，環保署費率課徵計算方式違憲。

司法院大法官審理後認為，相關規定由法律授權以命令訂定，且其授權符合具體明確之要求者為憲法許允許，沒有違反平等原則、比例及法律保留原則，宣告合憲。

(中時 )