北港燈會不受武漢肺炎影響如期舉行。（張朝欣攝）

2020北港燈會不受武漢肺炎疫情影響，將於2月7日開跑，雲林縣長張麗善昨天在北港朝天宮舉辦記者會，邀請民眾到北港鎮賞花燈慶元宵、拜媽祖求平安，同時呼籲大家記得戴口罩、以拱手代替握手、勤洗手共同防疫。

「百年燈藝永留傳，現代風華傳經典」2020北港燈會，將於2月7日至16日登場，今年北港燈會以現代裝置作品，搭配高科技光源設備，展現傳統與現代美學，記者會由雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭永義、朝天宮董事長蔡等人共同主持。

張麗善表示，北港為台灣燈會發源地，被譽為「花燈原鄉」，今年共有5大主題燈區，分別在北港巷弄街區、水道頭文化園區、觀光大橋、北港顏思齊圓環、朝天宮宗聖台，國定古蹟朝天宮則運用光雕技術，在夜色降臨後璀璨閃耀。

文化觀光處長陳璧君說，北港燈會主展場「水道頭文化園區」，將展出「生命洄游」與「吉慶團圓」為主軸的現代裝置藝術，象徵北港遊子與參訪民眾在新春時節，盡享庚子鼠年的年節歡樂時刻，更如水源凝集、遊子歸鄉，讓北港生命力源源充沛。

朝天宮宗聖台主打北港百年燈藝店「森興燈籠店」第5代傳人林聰賢的大型燈籠；巷弄燈區以「童年往事」為主題重現老街風華；觀光大橋與北港顏思齊圓環則有各種鼠年造型花燈。燈會期間每日還有限量鼠年小提燈免費贈送。

(中時 )