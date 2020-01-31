低溫來襲，雲林沿海虱目魚零星死亡。（張朝欣攝）

連日低溫來襲，雲林沿海嚴防寒害，漁民指出這幾天入夜後僅11、12度，所幸白天陽光普照，讓虱目魚、台灣鯛等水產養殖物有喘息機會，因此僅有零星體弱魚隻死亡，但未來幾天仍需嚴陣以待，才能將損失減至最低。

雲林沿海漁民面對連日低溫，昨天冒著寒風到魚塭抽取地下水、開啟水車打水，進行各種防寒措施，漁民表示清晨溫度大約在12度左右，一般虱目魚還撐得住，但體質較差的虱目魚已出現不適，在水面上載沈載浮。

台西鄉林姓漁民說這波寒流至目前為止，比預期的溫度還高一點，原本以為會降至10度以下，結果還可維持在11、12度，加上白天沿海地區陽光普照，水溫不至於整天都很低，讓虱目魚、台灣鯛等不耐寒的魚類有喘息的機會。

漁民指出，1998年超級寒流造成雲林近百萬尾虱目魚凍斃，是最嚴重的1年；2004年也有2、30萬尾虱目魚挨不過寒冬，所幸這幾年大多是暖冬，損失不大，但面對這幾天的寒流來襲，大家還是不敢掉以輕心。

昨天清晨雲林縣虎尾鎮因幅射冷卻、風力弱等加成作用，創下3.5度低溫紀錄，還好是地區性低溫，但仍讓漁民膽戰心驚。

漁民說雲林沿海區多為虱目魚與文蛤混養池，因養殖文蛤所以魚塭不能太深，導致水淺無法保溫，只能抽取水溫約25度的地下水注入魚塭，或啟動水車打水減少霜害，但若水溫低於10度，只能聽天由命。

(中時 )