永光(1711）108年12月營收年增10.3％，自結營業利益2771萬元，稅前獲利2335萬元，月增118.79％；全年稅前盈餘4.59億元，以股本54.78億元計算，每股稅前淨利0.84元。

永光表示，108年12月營收年增10.3％，主因色料化學品因色料因需求不佳而調降部分產品售價刺激銷售，加上農曆過年較往年早，有部分客戶提前備貨所致，單月業績年增32％，電子化學品也年成長28％。

永光除掌握色料持穩行情，近年積極調整特化產品組合，調降競爭激烈的紫外線吸收劑，轉往黏著劑、充填劑等不同產品。

因應市場需求，永光色料事業上半年已擴充三成數位印花墨水產能；特化事業持續發展利基型產品；碳粉事業則增加高性價比產品佈局。

此外，永光原料藥二廠經過查廠作業，已獲FDA的GMP改善結案通知，客戶恢復採購；眼科用藥客戶通過其美國的學名藥上市申請（ANDA），有利接單動能加溫。

(工商 )