武漢肺炎疫情持續擴大，引發口罩之亂，藝人們也群起防疫。鍾瑶、宏正、李運慶、張景嵐等今天出席主演的三立、台視《跟鯊魚接吻》記者會，提到拍戲正值疫情漫延，羅宏正稱平常有戴口罩習慣，只是在劇組如果有人感冒，容易被傳染，所以面對風險大疫情，羅宏正打趣說：「拍吻戲要準備『生命之水』（原產波蘭酒精度數是96%蒸餾伏特加）漱口。」鍾瑤笑回：「吻完就醉倒了。」

此外，羅宏正前陣子拍戲感冒，他與鍾瑶在密閉式的旋轉門拍戲，才一個下腰擁抱，他右手臂不慎錯位，這個親密肢體接觸，鍾瑶還因此中鏢，之後鍾瑶感到不舒服，透過化妝師才知道是羅宏正感冒，鍾瑶笑說「我馬上群組狂罵」，和大家不熟的羅宏正才趕緊回覆「抱歉」。

鍾瑤今在首映會看片激動落淚：「導演拍得很好，呈現女主角不茍言笑背後辛酸。雖身處開放社會，但兩性仍不平等，女性再怎麼努力都無法贏過男性」。

羅宏正在該劇飾演企業執行長，手上常配戴名錶，拍旋轉門的戲，他為了保護名錶，僅用一隻手撐，導致手受傷腫起來，鍾瑶則回「你好像很容易受傷」，羅宏正還意有所指的說「一認真就很容易受傷」。鍾瑶為了要搭配羅宏正的身高，每天踩高跟鞋，導致拇趾外翻還發炎噴血，於是她在穿上高跟鞋前會直接拿片場大力膠布捆腳趾，防止職業災害。

鍾瑶在《跟鯊魚接吻》飾演的杜愛紗如同職場「鯊魚」，身處食物鏈頂端，為達目的不擇手段。茵芙演的溫晶晶角色則是霸氣又懂拉攏人心，將杜艾紗視為死對頭，兩人互相抗衡。第一次和鍾瑤合作的茵芙，以為鍾瑶高冷不易親近，後來發現不是這麼回事：「她私下就像傻大姊，說話輕聲細語。」張景嵐飾演鍾瑤的助手，有如「水母」看似無害，但之後會有大反轉：「很期待未來爆炸性發展。」

李運慶戲中跟鍾瑶是青梅竹馬的暖男：「這角色跟我有點像，有如『水草』在海洋中不可或缺，只是私下是常搞砸的暖男。」身高186公分的羅宏正被眾人笑是「最高」但不是「最巨」，且個性十分慢熟，他自嘲：「我像『虎鯨』很大隻要烤很久。」鍾瑤幫他澄清：「他從一開始在群組回覆不超過4個字，現在已會主動聊天，笑容也變多了。」曾和他合作過的李運慶則說：「他拍戲會唱歌，等候試片還會模彷費玉清唱晚安曲。」2月2日起每週日晚間10點播出。圖/台視

(中時 )