波士頓紅襪想要出清賽揚獎左投David Price及MVP外野手Mookie Betts，是大家都知道的事情，不過正在走下坡的David Price賣相並不是這麼好，所以才想跟Mookie Betts包在一起交易，不過其他球團似乎還是沒有什麼興趣，但現在傳出新的消息，洛杉磯道奇與紅襪正在進行「深度討論」。

（圖／達志／美聯社）

今年球季結束後，正值選手巔峰年紀的Mookie Betts即將變成自由球員，雖然紅襪曾經想開出長約留人，但Mookie Betts似乎不想留在紅襪，所以外界預估紅襪就算無法賣掉David Price，至少也會將Mookie Betts出售換取潛力新秀。

而根據美國《ESPN》報導，道奇隊於David Price加Mookie Betts這個交易包裹相當有興趣，目前兩隊正在進行「深度」的討論，這筆交易若是成功，相信對於兩隊來說都有相當助益，道奇可以再度衝擊總冠軍，而紅襪則可以拿到潛力新秀加速重建過程。

外媒指出道奇陣中的潛力股，外野手Alex Verdugo及投手Dustin May，預計會是紅襪隊的主要目標。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)