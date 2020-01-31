「最美麗的主持人」白嘉莉今（31）日為新書《白嘉莉回眸》舉行記者會，前台中市長胡志強也化身粉絲親臨現場向她道賀。白嘉莉受訪時也透露出書的原委，「要把我自己的故事，跟大家分享，回眸一望看人生。」先前表示要返台定居，白嘉莉直說：「黃雙安（老公）走了，到了天國，我當然要回到我的娘家。」

「最美麗的主持人」白嘉莉為新書《白嘉莉回眸》舉行記者會。（攝影／施岳呈）

遠嫁印尼41年，白嘉莉表示在演藝事業日正當中之際，突然閃婚隱退，總覺得對粉絲感到有點愧疚，「我那時走得太突然，很多的人都覺得很詫異，印尼跟台灣也隔得很遠，那時通信也不方便，這次藉這個機會告訴大家，我怎麼去了印尼。」在書中暢談自己從小到大至婚後的祕辛。

白嘉莉笑說自己平常就有寫日記的習慣，所以書寫得很快，而這次回來出了宣傳新書行程之外，也帶了不少畫作回台，「現在先回來看看，南部有很多我的粉絲，這次帶著新書跟畫作先回來跟大家見面。」透露將留台兩個月，之後則會先到處遊山玩水見朋友。現場就有媒體問到是否有意願復出主持？她連忙回絕：「不可能！不可能！」至於未來定居台灣哪裡？她表示北中南都看看之後再決定要在哪邊置產。

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(中時電子報)