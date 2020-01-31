武漢肺炎疫情擴大，義大利即日起禁止中港澳台航班入境，華航的桃園-羅馬航線自即日起停飛至4月底，長榮航空原訂2月18日開航米蘭，也恐被迫取消。恐成為武漢肺炎發生以來，第一個影響兩地直飛航班的國家。

義大利政府週四表示，在醫生確認兩名中國遊客對冠狀病毒檢測呈陽性之後，意大利和中國之間的所有航班都將暫停。根據外站所收到訊息，停航範圍包括China, Hong Kong, Macau, Taipei。

目前台義航線只有華航經營，每周3班桃園-羅馬，昨晚飛出的CI75將成為兩地航班取消前的最後一班，至於機組員與當地旅客，華航將安排從其他航點回台。

至於即將在2月18日開航米蘭的長榮，恐無端受累。相關人士透露，長榮籌備米蘭航線超過一年，但如今若是因為暫停飛航禁令，恐被迫取消或延期，先前砸下的大錢恐都難回收，確定開航時間也得重新評估。

(中時 )