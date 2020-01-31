大陸新型冠狀病毒疫情延燒，在湖北當地有廠區的PCB廠遭逢法人大舉調節賣壓，銅箔基板廠-台光電(2383)、PCB廠-健鼎(3044)、楠梓電(2316)及定穎(6251)在法人賣壓湧現下連兩天重挫收低。

大陸湖北省各市自1月23日武漢市封城後陸續封城及管制，以避免新型冠狀病毒疫情擴大，在湖北當地有廠區的廠商首當其衝，台光電、健鼎、定穎及楠梓電轉投資滬士電因分別在湖北黃石及湖北仙桃有廠區，遭逢法人大舉賣超，今天外資、投信及自營商共賣超台光電3368張，健鼎外資減碼401張，定穎三大法人賣超4063張，楠梓電外資及自營商賣超1366張，在法人賣壓出籠下，台光電股價創下2019年8月6日以後新低，健鼎股價創下2019年10月29日以後新低，定穎創下2019年11月12日以後新低，楠梓電則創下2019年7月26日以後新低。

針對新冠狀病毒疫情，健鼎表示，公司已成立「防疫應變小組」密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響，目前各廠區並無任何員工有發現感染個案，且各廠區已啟動應對措施，包括進廠前量測體溫、噴灑防疫物資、宣導健康衛生需知，以因應接下來的疫情挑戰，各廠區將依照法定假期規定及地方防疫狀況機動調整生產排配，由於目前處於淡季，有剩餘的產能足以因應客戶需求。

台光電黃石廠於去年9月底試產，目前現有產能約30萬張，台光電表示，公司於兩個月前就比照SARS期間管理，廠區全員戴口罩及消毒，農曆年間留守廠區的員工亦未外出，可望維持生產，其餘員工及湖北以外廠區員工將依法定時間返工。

楠梓電轉投資滬士電子旗下共有滬士電昆山、滬利微電及湖北廠區滬士黃石三大營運主體，其中滬士電昆山月營收約人民幣2億元到3億元，滬利微電月營收約人民幣1.5億元，滬士黃石月營收約人民幣5000萬元到7000萬元，由於滬士黃石佔比不高，可望由昆山廠區支應客戶需求。

(時報資訊)