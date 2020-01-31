受到武漢疫情及春節開盤補跌影響，台股本周創下單日最大跌點，台灣證券交易所統計，本周發行量加權股價指數收盤為11,495.10點，較1月20日的12,118.71點下跌623.61點，跌幅約為5.15％；台灣50指數收盤為8,968.50點，較上周的9,422.28點下跌453.78點，跌幅約為4.82％；寶島股價指數收盤為13,104.26點，較上周的13,822.43點下跌718.17點，跌幅約為5.20％。

產業別指數全面下跌，以化學類指數數下跌2.74％最小，以觀光類指數下跌9.98％最大，未含金融類指數下跌544.11點，跌幅約為5.31％，未含電子類指數下跌766.90點，跌幅約為4.99％，未含金融電子類指數下跌682.30點，跌幅約為5.40％。

本周呈現帶量下殺，兩個交易日集中交易市場總成交金額為4536.18億元，全體上市股票成交金額為4082.89億元，股票成交量周轉率為1.14％。累計今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額為2兆3565.02億元，市場日平均成交金額為1571.00億元，股票成交量周轉率為5.16％，股票日平均成交量周轉率為0.34％。

本周全體上市公司市值為新台幣34兆9033.47億元，較1月20日市值36兆7844.73億元減少1兆8811.26億元，減幅約為5.11％。

(時報資訊)