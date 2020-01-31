防疫總動員，彰中教室清理電風扇委由身心障礙團體承包，為了防疫多做一道消毒的程序。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

防疫總動員，彰中教室清理電風扇委由身心障礙團體承包，為了防疫多做一道消毒的程序。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

武漢肺炎風暴衝擊，彰化縣43所公立國中寒假課業輔導，已經有32所喊停，各校也都加強防疫，主動消毒，要求進入校園一律戴口罩，量體溫。

彰化縣教育處表示，各校寒假期間原定課業輔導及辦理學生活動，由各校審慎評估是否辦理，若維持辦理，請務必安排於通風環境，減少在密閉空間進行。

彰化縣校園採取主管理，但各校不敢大意，縣內43所國中，從上午15所，截至下午5點都已經有32所通報要停止2月3至7日寒假課輔。

目前已經停止寒假課輔的國中，包括大同、大村 、明倫、福興、田尾、社頭、和美、成功、鹿鳴、伸港、鹿江、埔心、陽明、萬興、線西、花壇、彰德、溪湖、二林、信義、彰興、秀水、竹塘、原斗、埔鹽、永靖、彰泰、北斗、芬園、草湖、大成和二水等32校。

私立精誠中學也在學校網站公告停止，並自即日起校園暫停開放。進出校園得消毒、配戴口罩，但2月3日辦理之轉學考如期舉行。2月5日至2月7日冬令營活動如期辦理，請家長自行接送。彰化女中原本就沒有安排寒假課輔。

彰化高中也也沒有寒輔，目前各社團的寒訓都調整成「戶外模式」依教育部指示完成管理、 檢核，彰中教室清理電風扇，委由身心障礙團體承包，校方很謝謝他們為了防疫願意多做一道消毒的程序。

(中時 )