遠東航空去年12月12日無預警宣布停飛，董事長張綱維隔天又澄清是「烏龍一場」，沒有要停飛的意思，但交通部民用航空局認定遠航違規情節重大，建議交通部廢止其民用航空運輸業許可證，交通部今日宣布，廢止遠航證照，並依法裁處300萬元罰鍰。

交通部表示，已會同相關部會妥適規劃消費者與員工權益保障事宜，會全力將相關衝擊影響降至最低。

交通部說，廢止遠航之民用航空運輸業許可後，原屬遠航之國際與兩岸航線航權亦一併廢止，未來將另行分配。遠航原飛航6條國內航線，包括松山、臺中及高雄至澎湖、金門等離島地區，運能占比約30％。

交通部指出，遠航停航1個多月以來，負責人相關承諾一再跳票，始終未能兌現，除了資金未如期到位以外，也未能如期於1月6日發出去年12月份員工薪資。交通部廢止遠航許可後，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，可依照民航法相關規定提出籌設申請，民航局將依法進行5階段審查，以確保飛航安全及公共利益。

張綱維1月22日再度出面召開記者會，宣布找到投資人願意挹注30億資金，前提是政府同意遠航復飛，或至少開出復飛條件。交通部當時批評，張把順序弄倒，應該是先讓資金進場，就能馬上申請復飛，而且遠航已停飛太久，無論廢照與否，5階段審查都必須重新來過。

(中時 )