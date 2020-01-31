中職今年的球員薪資仲裁搞烏龍！原訂於明天（2月1日）起一連5天受理送件申請，現在中職聯盟表示，由於2月1日、2日是休假日不是工作日，因此將仲裁受理日期延後為2月3日至7日，日期一延再延、令人匪夷所思。

根據球員工會農曆年後的統計，目前仍有5成左右的球員尚未完成今年的合約，春訓進行了近1個月，這些球員依舊領取去年合約的薪水，不過，這些未簽約的球員有7成已與球團有共識、只待簽約動作。

中職有這麼多球員沒有完成談薪，除了球團作業因素之外，另一要素是不少球員是經紀公司出面商談，而這幾家經紀公司手中的球員合約是傾向一起完成簽約，造成談成的或談不攏的球員合約擠在一起。

中職球員薪資仲裁日期從1月15日延至2月1日、如今再延到2月3日，有可能配合球團的步調，眼看球員沒有完成合約卻持續參與春訓，這是冒著很大的風險練球，尤其春訓強化練習容易受傷，若是一不小心受傷，屆時球團談薪態度是否一致？考驗著球員的權益。

(中時 )