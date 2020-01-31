北京市朝陽區近日針對哄抬口罩價格、不明確標識口罩價格等違法行為，開出了6張罰單，針對哄抬口罩價格者，擬依法對當事人處以50萬元至300萬元（人民幣，下同）的罰款。

1月31日，北京市朝陽區市場監管局在執法檢查中發現，北京東昇天保堂連鎖藥店有限公司十里河店、北京百好堂醫藥經營有限公司第七分店、北京華辰康泰醫藥有限公司三家藥店，在疫情防控期間，均存在哄抬口罩價格的違法行為，根據相關法規，擬分別對當事人處以50萬元以上、300萬元以下的罰款。

北京市朝陽區市場監管局局長劉立新說，在疫情形勢嚴峻下，監管部門多次進行市場價格控制，但部分經營者依然對法律約束置若罔聞，特別惡劣，此次做出的行政處罰，也是向其他經營者發出警告，希望企業切實履行社會責任，用實際行動維護市場價格穩定。

針對在此次檢查中發現的北京東方康盛大藥房有限公司第五分公司、北京樂民新農超商貿中心朝陽分部、北京優正堂大藥房有限公司三家單位存在的未標識口罩價格的違法行為，該局擬分別頂格處以5000元罰款，並已向當事人送達了《行政處罰告知書》。

劉立新介紹，消費者在購買此類防疫用品時，如果發現經營者未標明價格，也可撥打12315熱線，向市場監管部門舉報。

(旺報 )