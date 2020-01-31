嘉義大學召集校內一級行政及學術主管召開應變工作會議。（嘉義大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

開學在即，嘉義大學因應武漢肺炎疫情研擬一系列相關應變措施，並針對6名返鄉過年的陸生，提出自陸返校後，將安排至蘭潭校區招待所1人1間套房住宿，以人道關懷集中方式暫時管理規畫，至於是否比照部分大專院校延後開學？嘉大校方回應要視疫情發展而定，目前仍以防疫為優先。

嘉義大學連兩天針對大陸武漢肺炎召開應變工作會議，擬定方案包括學務處統一採購額、耳溫槍及酒精，協助各單位進行防疫工作，並編製武漢疫情Q＆A懶人包資訊等供全校教師員工及學生進行防治宣導。

同時，因應2月17日正式開學，教務處參考教育部建議實施彈性修業措施，正在研擬彈性修業方案，以及同學若因防疫因素無法如期返校者，開學註册時間可專案處理，至多延後6周，即3月27日以前完成即可，另國際處也將全力協助境外學生配合政府相關措施返校就學。

據校方指出，嘉大共有7名陸生，其中1名來自湖北武漢的陸生因攻讀博士班，過年期間並未返鄉，目前尚有來自其他省分的6位陸生在大陸，校方已規畫，日後有關嘉大陸生返校或自湖北疫區返台的教職員工生，將安排至蘭潭校區招待所1人1間套房住宿、專人送餐及消毒等服務，予以人道關懷之集中管理。

嘉大校方強調，因無法得知疫情接下來的發展，現階段仍以應變為重，雖已有中山大學、成功大學宣布延後開學，但校方採保守謹慎態度面對，目前還是會如期開學。

(中時 )