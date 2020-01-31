黃舜廷〈五橘宮筊子機〉將賭博的角子機和擲筊的意象結合。（南美館提供／李怡芸台北傳真）

年後全台防疫升級，許多大型活動相繼取消，但藝術仍是給予正能量的來源之一，部分展館不約而同祭出《鼠來寶》、《錢鼠搖錢．樹來寶》等展覽，展現在東西方文化脈絡中對美好生活的追求和期待，也透過藝術家的詮釋，探討人對於物質及欲望的想望。

台南美術館（南美館）迎春推出的《錢鼠搖錢．樹來寶》，以搖錢樹為出發點，觀看由古至今，人與金錢的關係，例如以國立歷史博物物典藏的東漢〈搖錢樹〉，來看東漢時期人們對來生仍衣食無缺的期許；台灣新銳藝術家黃舜廷，多以幽默、戲謔的手法創作視覺圖像，他的〈五橘宮筊子機〉，以台語「有錢」的諧音，打造「五橘宮」這個建構在物質慾望上的想像宮，又將賭博用的角子機重新改裝，藉投幣式的博奕行動，呼應傳統習俗中擲筊的許願儀式。

黃舜廷的作品以今人視角，透過參與者須以跪姿操作的角子機台，揭示隱藏在擲筊與博奕的行為背後，皆是相似的慾望本質。曜畫廊鼠年第一檔展覽《鼠來寶》，則有多件西方名家以鼠為主題創作的作品，如安迪．沃荷以卡通角色米老鼠為創作對象，與他的濃湯或夢露肖像一般，以當代人追求的消費商品或名人，反思藝術與流行文化、賺錢的關係。

以《氣球女孩》、各式鼠形象聞名，卻從未露臉的神秘塗鴉藝術家班克斯的愛情鼠，凱斯．哈林把好友安迪沃荷的身體畫成米老鼠，排列出6個粉紅色安迪老鼠，綠色背景佈滿美元符號等，都是以藝術手法反思人類社會與物欲。

當代台灣藝術家洪易的鼠作品，則是揉合飽滿的色彩和天馬行空的想像，賦予動物新的詮釋，鼠年作品〈錢鼠〉以民俗常說的咬錢鼠為靈感，鋼板烤漆的錢鼠繽紛多彩，且尾巴還有燈泡，找到錢幣便開心發光，為人帶來幸福感。

(旺報 )