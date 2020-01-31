富林-KY（1341）為越南第一大PVC人造皮革廠，108年因中美貿易戰影響，國際精品等皮包類產品受惠客戶轉移供應鏈政策，釋單量持續成長，支撐營運逆勢推進。分析師認為，大陸因武漢肺炎疫情加溫，不少工廠開工延後，恐進一步催化富林轉單效益，營運蓄勢更上層樓。

富林-KY產能位於南北越，內外銷各一半；因打入COACH、MICHAEL KORS等國際精品供應鏈，帶動近兩年皮包類營收強勁，108年皮包類營收年增幅達三成。

富林-KY開發出類皮革水性PU超纖環保皮，可應用汽車內裝等，已開始量產，並在越南二手車市場有活絡推展空間。伴隨轉單、越南供應鏈成熟、加溫，有助推升家具、鞋類、精品訂單動能，有利營運加分。

分析師指出，富林-KY今年主要動能仍來自國際精品持續擴大釋單量，車用訂單應可續看穩，至於去年受貿易戰影響較大的家具類訂單則估不會比去年差。

尤其，富林-KY目前鞋用比重仍低，看好加工廠紛紛進駐越南生產鞋類等產品，有助帶動當地相關供應鏈，富林-KY也持續配合日本化工大廠，規畫將布局利基型的No-sew TPU，強化營運利基。

(工商 )