台新數位銀行Richart推出以來，致力提供優質的數位金融服務，也同時關心年輕人在意之社會議題，對年輕世代高度關注的「浪浪」，積極投入參與守護浪浪的行列，自2016年起連續四年舉辦系列活動，推出「助養」、「救援」、「不棄」到「教養」主題，逐步引導社會大眾透過各面向了解流浪動物議題，今年再推「全能破壞王」活動，藉活動傳達寵物教養的重要性。

台新銀行數位金融處副總經理包國儀表示，Richart同時致力於回饋社會，並和年輕世代一起關注「浪浪」，從寵物教養議題出發，並與「中華民國流浪動物花園協會」合作舉辦「全能破壞王」活動。「中華民國流浪動物花園協會」自2006年9月成立，致力於幫助流浪貓狗找到家庭歸宿，但在協助送養的過程中，發現很多貓狗被棄養是來自於飼主對於寵物行為的不瞭解，寵物可能因為情緒或壓力導致飼主眼中的「脫序」舉動，例如啃咬家具、破壞家中擺設等等。

這次Richart「全能破壞王」活動，以360度互動方式讓民眾體驗居家破壞現場，引導民眾了解毛小孩行為背後的緣由，從根本改善浪浪教養的問題。包國儀指出，即日起至2月29日，至「最萌犯罪現場 全能破壞王」活動網站完成連署與指定任務，Richart將為活動參與者贊助「中華民國流浪動物花園協會」動物飼料費用。

包國儀說明，參加者除可獲得電子感謝卡外，還有機會獲得「Richart x流浪動物花園帆布袋」或「Richart x 辛卡米克短袖T恤」。Richart拋磚引玉，希望帶動更多人參與關心流浪動物議題，讓浪浪的生活獲得改善。

(工商 )