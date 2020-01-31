武漢疫情增溫、避險需求上升也激勵了金價上揚，國際金價在30日突破了七年來的新高，31日來到每盎司1,578美元。永豐金控預估，109年市場灰犀牛不斷，避險需求撐盤，今年金價高點會在1,680美元，投資人若在低檔持有黃金可續抱，而黃金基金因布局採礦公司也可望受惠。

永豐金經濟研究室指出，今年原物料市場只有黃金一枝獨秀。由於新型冠狀病毒疫情惡化，中國官方推遲春節假期並對內阻斷部分城市的交通運輸，對外禁止陸客出遊，市場擔憂疫情影響原物料需求，沙國能源部長表示Abdulaziz OPEC+可出面平衡油市，國際油價表現仍疲軟，而基本金屬弱勢，銅價大跌9.1％，鐵礦石更出現11.9％跌幅，主要商品僅黃金受惠避險行情而上漲。

晨星（Morningstar）則指出，金價從去年以來一直維持強勢，自2019年下半年以來上漲12％至每盎司1,550美元以上。最近關於冠狀病毒爆發的擔憂，以及美國聯儲局自連串的降息，令黃金的投資前景依然被看好。

Morningstar在最近的一份研究報告中預測2020年黃金價格約為每盎司1,500美元。晨星基本物料股票研究主管Kristoffer Inton認為2020年的黃金需求將比2018年高出8％，主要由ETF和央行的投資相關需求帶動，而目前的經濟和利率環境重新觸發對黃金投資需求。

然而，長線上，晨星認為在未來幾年，預計金價將在2022年跌至目前每盎司1,250美元，即整個周期中段的實際價格（每盎司面值約為1,370美元）。「我們預計需求將出現改變，因為央行和珠寶終端市場的購買力增加，將部分抵消了電子科技對黃金持續下降的需求，及投資需求的減少。但整體來說，總需求仍比2020年的水平下降約9％。」Inton解釋道。

對於中國和印度這兩個購入最多金飾的市場，晨星則認為長線上有二因素將抑壓短期和長期的購買力。一、短期內，兩國政府的措施或會減少黃金的買入。在中國，北京方面採取措施遏制資本外流，其中包括對黃金進口實施更嚴格的限制。在印度，政府長期以來一直試圖減少黃金進口，從而令貨幣升值。這包括增加稅收，使購買黃金變得更加昂貴。

二、長期來看，晨星認為消費者對黃金的喜好將產生變化。從2012年到2018年，中國對黃金的購買量雖然增長了約15％，但同期個人奢侈品的總購買量卻增長了230％；亦反映黃金佔未來整體購買力的份額將有所下降。年輕一代對黃金的喜好比老一代低，將令金飾年度需求增長放緩，減低對黃金的需求。

(工商 )