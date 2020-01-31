坤悅開發去年下半年推出東區坤悅「高飛」、南屯區坤悅「好時光」，交通便利，學區、生活等機能完熟，成為地區受矚目的建案。（盧金足攝）

今年春節連假因為大陸武漢肺炎疫情升高，天氣冷且假期天數短，影響民眾看屋意願，但中部地區的品牌建商買氣卻反而微幅成長，各大新建案的接待中心加強化防疫措施，增加清潔消毒頻率，發揮聚客效應提升買氣，在高度緊張的防疫情況下，台中市的房市在春節買氣仍然加溫。

在台中市海線推案的「遠雄之星」系列造鎮案超人氣，成交速度、交易總額亮眼，今年春節連假銷售累計破1.5億元佳績，緊鄰台中港三井OUTLET PARK的「遠雄之星」系列造鎮案，春節前夕即湧入看屋人潮，接待中心提早於大年初二開工，大手筆推出「感恩祭」、「夢想主場」樂園以及「遠遊幸福五大洲」賞屋活動，獎項總價值超過四百萬元，吸引大量來客。

遠雄建設在台中市海線地區受矚目的「遠雄之星」系列造鎮案，主打安縵日式美學和親子公設，「遠雄之星8」主打主題渡假式頂級運動宅，搭配三優勢「低單」、「低總」、「高CP值」吸引購屋族群進場。

銷售現場也積極配合政府政策，定期量測體溫、環境消毒與乾洗手、口罩等防疫措施，讓賞屋客戶安心無虞。

總太地產新建案「聚作·共好幸福銷售中心」，提前於大年初三開工迎客，吸引大量賞屋客群，也有不少住戶報名參與新春手作課程-彩繪燈籠活動，受年輕世代口碑好評的「總太聚作」、「共好MELODY」平均每天來客人潮逾20組，自開賣至今，「總太聚作」銷量過半，「共好MELODY」更是銷售暢旺。

總太地產表示，顧及賞屋人潮的健康，針對武漢肺炎的防疫措施，總太銷售現場每日清潔加強消毒、尤以大門、各包廂進出口門把、電梯按鈕、球池為加強重點，相關出入動線

，包括大門口、電梯口、櫃台、閱讀區等，提供免觸碰式消毒酒精；接待中心現場氣窗開啟、各包廂洽談時保持通風；球池暫時清空並關閉；並提供免接觸額溫槍以備體溫量測需求。

台中市去年房市交易量居冠的北屯區，傳出指標型的百貨業者，將在北屯洲際棒球場附近打造大型商城，其中位在商城第一排的總太集團永福地產「洲際W」，地利最為受惠，「洲際W」每坪成交均價僅2字頭，價格具競爭力且有補漲空間，銷售人員表示，百貨影城旁的建案持有時日，房價上漲機會看好，大年初四開工即湧入不少置產客搶進購屋。

台中市在地品牌建商久樘開發，在沙鹿區推案的「久樘快樂天鵝」主打低總價，此外，豐原區「久樘向陽」訴求輕豪宅，以制靜隔音宅獲青睞，吸引不少民眾在春節年假賞屋。

坤悅開發各案場都於大年初三開工搶市，位於太平與大里交匯處的坤悅「迎新墅」，佇立在長億國小重劃區，地段、交通便利，坐擁雙商圈，具12年國教學區優勢，獲得不少首換、年輕小家庭問津，年假期間更有不少客戶預約看屋。

坤悅開發去年推出東區「坤悅高飛」、南屯區「坤悅好時光」，新案詢問度高，建案不只交通便利、地段優越，連百貨商圈、學區等都機能完熟，成為地區受矚目的建案。

(中時 )