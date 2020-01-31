電子書服務 Readmoo 讀墨電子書mooInk Pro 13 電子書閱讀器預購計畫，預告將於 2020 年 2 月 3 日中午 12：00正式啟動募資，於官網開放為期一個月集資預購活動，並以 1,000 台 為目標，達標後才會啟動生產，最快於 2020 年 7 月出貨。mooInk Pro 13 集資預購價為新台幣 19,888 元，前 1,000 台將加送專屬折疊保護皮套及《EMBA》電子雜誌 1 期。

Readmoo 讀墨電子書表示，自從 2019 年推出 10.3吋 mooInk Pro 之後，就陸續收到讀者的回饋，希望能推出 13.3 吋的大尺寸產品，以符合大量閱讀 A4 文件的需求，包括論文、法條、雜誌，或批改報告、作業。針對相關需求，讀墨電子書團隊最後決定採取一次性集資作法，以 1,000 台為目標進行集資，商品將在達標後才生產，未來亦不會進行常態販售。換句話說，mooInk Pro 13是真正限時、限量的集資型商品。

延續 10.3 吋 mooInk Pro 的設計理念，mooInk Pro 13 在外觀上十分輕薄有型，擁有13.3 吋大螢幕，但重量僅有 349 克，厚度也維持 5.9 mm，同樣使用耐摔防滑軟性面板，並搭載 1.2 GHz 四核心 CPU 與 32GB 記憶體，能提供流暢的閱讀與翻頁體驗，不需要調整觀看比例，就能閱讀雜誌與 A4 PDF文件，提升便利性，因此也相當適合喜歡瀏覽雜誌的讀者。

Readmoo讀墨電子書表示，為了滿足大尺寸的使用情境，團隊已經持續優化 mooInk Pro 的各項功能，不但能直接在閱讀器內訂閱雜誌暢讀方案、調整了手寫筆電量顯示機制、啟動藍牙連線機制，並增加了快速變更對比度、自訂筆記範本、螢幕密碼鎖、自訂休眠圖等功能；甚至還參考了讀者對折疊保護殼的使用意見，重新設計新款折疊保護皮套。

後續即將釋出的軟體功能更新還包括：文件資料夾、內建英漢/漢英字典、 App 傳檔、系列書櫃、有聲書（連結藍牙耳機聆聽）等等。使用者只要定時更新系統，閱讀器就能持續進化，而這些功能，mooInk Pro 13 也都會提供。

在價格方面，mooInk Pro 13 定價為新台幣 23,999 元，集資預購價為新台幣 19,888 元，前 1,000 台將加送專屬折疊保護皮套（定價新台幣 1,299 元），及《EMBA》電子雜誌 1 期。若預購期限內數量未滿 1,000 台，將退還預購款項；超過 1,000 台後產品才會正式生產，最快將於 2020 年 7 月出貨。

(中時電子報)