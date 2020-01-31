武漢肺炎引爆市售口罩荒，新北市府日前協調口罩工廠提早趕工，確保開工日過後市售口罩供應無虞，新北市長侯友宜今天上午隨機至板橋區的超商購買口罩，同樣撲空，侯友宜說，呼籲市民朋友不要囤貨，夠用即可，多一點同理心，讓大家都有足夠的資源，齊心對抗武漢肺炎。

侯友宜今天下午在臉書發布貼文，透過影片向民眾分享他親自到板橋某超商購買口罩的過程。

影片中，侯友宜在生活用品架上遍尋不到口罩，走到櫃檯詢問店員，店員回應，一早7點進貨500片口罩，以1包3片、每人限購1包銷售，上午8點半左右就全部售罄，其他如消毒酒精目前也都缺貨中且尚未到貨。

侯友宜臉書指出，能理解大家想多買一點的心理，開工前市府團隊也拜託口罩工廠加班生產、提高產量，呼籲各位市民朋友不要囤貨，夠用即可，多一點同理心，讓大家都有足夠的資源，齊心對抗武漢肺炎。同時，也提醒大家配戴一般醫用口罩防護即可，把N95口罩留給第一線醫護人員使用。

侯友宜也說，目前全國防疫口罩（含兒童口罩）由中央政府統一徵用分配，根據衛生福利部最新資訊，每天約260萬片統一指揮中心分配，透過超商及藥妝店的物流系統配送，其中200萬片送至四大超商，60萬片送到藥妝店、藥局、醫材等通路購買，2月1日起統一售價調降至每片6元，每人一次限購1至3片，避免供需失衡。

(中時 )