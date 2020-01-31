蘇揆臉書分享戴口罩指南 18:292020/01/31 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇揆分享如何戴口罩。(蘇揆臉書擷圖) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全台興口罩荒，行政院長蘇貞昌在臉書分享，戴口罩的時機及對象，像是有發燒等症狀一定要戴，出入密閉空間，則是可以戴。 蘇揆說，大家都很關心武漢肺炎的防疫，政府也非常努力確保國內口罩供應無虞。至於口罩怎麼戴、要不要戴，他和蔡英文總統、陳建仁副總統要向大家報告。 針對什麼時候需要戴口罩？蘇揆說，有發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，或進出醫療院所時，一定要戴；至於出入通風不良、擁擠密閉空間，或本身有慢性疾病的人，建議可以戴。 (中時 ) #口罩 #蘇貞昌 #武漢 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 選舉送的口罩能防疫？新立委洪孟楷：是醫療用口罩 15:542020/01/31 政治 政治熱門新聞 年輕人為何不愛國民黨？趙少康曝殘忍真相！ - 政治 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 「高雄」陳菊做得比韓國瑜好？網友嘆：可憐哪... - 政治 罷韓團體嗆韓國瑜這一句 陳揮文聽完哈哈大笑 - 政治 洪孟楷力挺他選黨主席！網友驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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