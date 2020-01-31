全台興口罩荒，行政院長蘇貞昌在臉書分享，戴口罩的時機及對象，像是有發燒等症狀一定要戴，出入密閉空間，則是可以戴。

蘇揆說，大家都很關心武漢肺炎的防疫，政府也非常努力確保國內口罩供應無虞。至於口罩怎麼戴、要不要戴，他和蔡英文總統、陳建仁副總統要向大家報告。

針對什麼時候需要戴口罩？蘇揆說，有發燒、咳嗽、流鼻涕等症狀，或進出醫療院所時，一定要戴；至於出入通風不良、擁擠密閉空間，或本身有慢性疾病的人，建議可以戴。

(中時 )