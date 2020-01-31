警方呼籲民眾配合管制，並搭乘接駁車等大眾運輸。（許家寧翻攝）

警方呼籲民眾配合管制，並搭乘接駁車等大眾運輸。（許家寧翻攝）

舉辦22屆的國際知名節慶「平溪天燈節」，2月1日、8日分別在平溪國中及十分天燈廣場施放，滿夜空天燈火美景，吸引眾多海內外遊客到訪，瑞芳警方提醒當天上午9時到晚間12時將啟動交通管制措施，除當地居民，旅客車流務必配合警方疏導。

瑞芳警分局表示，自1999年開始舉辦平溪天燈節以來，「平溪天燈」儼然已經成為國際知名的節慶活動，更是榮獲許多國際旅遊推薦的肯定，成為台灣元宵節最具代表性的活動之一，每年天燈同時施放的美景，讓許多民眾及攝影師相當期待。

因應天燈節，當日大量的遊客進出及天燈施放會場的安全，警方預計2月1日上午9時許到晚間12時許，啟動交通管制措施，除了持有通行證或當地居民，到訪旅客須配合警方引導，同時會場入口處機動派出所，將設有外事警察提供遊客中、英文服務。

警方表示，平溪國中場次配合活動需要，106縣道60K至61K禁止雙向停車，並加強沿線違規停車之取締、拖吊作業，警方將視交通狀況指揮改行替代道路，十分廣場場次則增加台二丙線基福公路往106縣道管制措施，請旅客配合指示行駛或搭乘接駁車等大眾運輸。

2月8日元宵節當天，基隆市公車處也將開出「天燈專車」，去程上午9時到晚間7時在基隆公車總站發車，回程為晚間9時40分開始發車，末班車至晚間11點，單程30元，每20分鐘1班車，將視人潮狀況會加開班次。

(中時 )