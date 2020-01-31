武漢肺炎疫情升溫，桃園有部分學校取消寒輔或是冬令營，桃園市教育局交由承辦學校自行評估，統計已有11所高中、50所國中、57所國小決定停辦寒輔、寒假課後照顧及營隊。針對教育前線工作的校長、教師頻喊買不到口罩，教育局已全面統計學校每天所需的口罩數量，不讓開學成為防疫漏洞。

教育局指出，桃園共有32所公私立高中，因武漢肺炎疫情而取消寒輔者共有11校，包括永豐高中、中壢高商、中壢家商、復旦高中、永平工商、振聲高中、新興高中、六和高中、治平高中、育達高中、啟英高中。

國中部分共有69校，已有50校停辦寒輔，未停辦16校，未辦理3校。全市191所國小也有在寒假期間辦理課後照顧及營隊等活動，目前也有57校停課，未停課77校、未辦理57校。

另考量公幼寒假課後留園兼具托育及照顧性質，教育局指出，經校方評估停辦，應與家長妥善溝通，若家長反映仍有送托需求，仍請園方依原計畫開辦，開辦期間則依防疫管理措施落實師生健康管理，目前全市211所公幼（含附幼138園、市幼含分班73園）、非營利22所全都未停班。

(中時 )