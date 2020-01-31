交通部31日晚間表示，遠東航空未依民航法規定申請停止營運，因此同意廢止其「民用航空運輸業許可」，並已會同相關部會妥適規畫消費者與員工權益保障事宜，會全力將相關衝擊影響降至最低。

交通部痛批，遠航停航一個多月以來，負責人相關承諾一再跳票，始終未能兌現，除了資金未如期到位以外，也未能如期於1月6日發出去年12月份員工薪資。交通部廢止遠航許可後，若有投資人願意投資遠航重新經營民用航空運輸業，可依照民航法相關規定提出籌設申請，民航局將依法進行五階段審查，以確保飛航安全及公共利益

對於廢止許可的原由，交通部說明，遠東航空因本身財務問題，於2019年12月12日向民航局提出自13日起暫停所有航線營運，由於遠航並未依照民航法第48條第3項規定，於主管機關核准後60天才能停業，民航局認定違規事實明確，故報請交通部廢止其「民用航空運輸業許可」，交通部已函覆同意，民航局並將依法裁處300萬元罰鍰。

交通部表示，廢止遠航之民用航空運輸業許可後，原屬遠航之國際與兩岸航線航權亦一併廢止，未來將另行分配。

有關遠航停航後消費者權益保障，交通部指出，遠航停航前，民航局已要求遠航建立旅客預付票款保障機制，設立信託專戶，並已與律師簽訂金錢信託契約。遠航停航後，民航局立即要求其委託律師依信託契約處理信託財產相關事宜。

員工權益保障方面，交通部說，行政院已責成勞動部就員工權益保障相關事宜妥適處理，後續若有員工需民航局協助轉介至其他航空業之需求，交通部已責成民航局全力配合。

(工商 )