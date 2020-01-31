又是武漢疫情來攪局，2020台北國際電玩展今（31）日傍晚宣布，原訂2月6日至9日開展，將延期至今年暑假，確切日期待大會確認後公布，這是開春繼台北國際書展之後，第二個喊卡的大型會展活動。

台北國際電玩展主辦單位表示，此舉是為了維護參展廠商、業者及玩家健康安全。台北國際電玩展為年度重點國際性交流活動，武漢肺炎已列入國際公共衛生緊急事件，主辦單位為避免大型集會群聚活動增加感染可能性，盼各參展廠商諒解此一重大決議，相關配套因應方案將於日後研議後告知各參展商細節。

(工商 )