疫情攪局 2020台北國際電玩展臨時喊卡！ 18:522020/01/31 工商 邱莉玲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 又是武漢疫情來攪局，2020台北國際電玩展今（31）日傍晚宣布，原訂2月6日至9日開展，將延期至今年暑假，確切日期待大會確認後公布，這是開春繼台北國際書展之後，第二個喊卡的大型會展活動。 台北國際電玩展主辦單位表示，此舉是為了維護參展廠商、業者及玩家健康安全。台北國際電玩展為年度重點國際性交流活動，武漢肺炎已列入國際公共衛生緊急事件，主辦單位為避免大型集會群聚活動增加感染可能性，盼各參展廠商諒解此一重大決議，相關配套因應方案將於日後研議後告知各參展商細節。 (工商 ) #台北國際電玩展 #攪局 #喊卡 #活動 #主辦單位 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 台北國際電玩展 微星龍魂傳奇再現 04:102020/01/30 產業特刊 時值武漢肺炎加流感 專家支持停辦大型活動 15:282020/01/30 生活 動漫迷串連防疫給信心 台北國際動漫節照常舉辦 16:042020/01/30 生活 2020台北國際電玩展2／6如期舉行 實施防疫措施 19:532020/01/30 生活 國泰金、新光金開工團拜 今年喊卡 04:092020/01/31 金融．稅務 《科技》2020台北國際電玩展2月6日如期舉行 08:012020/01/31 財經 高雄2020亞洲風力發電展 3月如期舉辦 14:392020/01/31 財經 疫情延燒多家廠商退出 台北國際電玩展宣布延期 16:362020/01/31 生活 2020台北國際電玩展延至暑假 2／9前可退票 18:222020/01/31 科技 財經熱門新聞 2020武漢風暴》台義停航！華航羅馬停到4月 長榮米蘭開航恐喊卡 - 財經 台積電跌掉7棟101 驚爆外資恐怖預謀 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 做空特斯拉 1天虧掉15億美元 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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