武漢肺炎（2019 n-CoV）疫情持續延燒，有醫生在網路上分享一起案例，有位病患近日突然狂咳嗽，經追問下才知道他曾接觸大陸回來的親友，讓醫生氣得痛批：「超討厭這種自私的病人！」中央流行疫情指揮中心也再次呼籲，民眾返國若出現疑似症狀就醫，請務必告知醫師旅遊史、職業別和接觸史。

新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉，31日於「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」臉書發文表示，台北有位急診學弟今凌晨說：「很多隱匿病情的。今天我也遇到咳到肺都快掉出來的，一直追才問出來，弟弟一家從大陸回來過年，同個屋簷下已經住在一起好多天了！」

白永嘉痛批，隱瞞病情的行為非常自私。（圖／翻攝自臉書）

對此，白永嘉直言：「台灣的疫情如果真爆發，就是這些人隱瞞造成的。有人說：病人也很可憐，醫師不能罵他們…但我誠實說，我超討厭這種病人！明明知道該說卻隱瞞著不說，自私行為害到多少無辜的人。再次呼籲大家，要想守住台灣，就醫時不可再隱瞞旅遊史、接觸史。」

中央流行疫情指揮中心30日再次呼籲，從國外入境的民眾如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），才能及時診斷通報。

(中時電子報)