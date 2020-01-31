三星電子自推出Galaxy A系列以來，銷售成績亮眼，在2019年12月TOP10熱銷手機中，A系列即佔其中四名。對此三星宣布旗下首款擁有6,400萬畫素4+1鏡頭手機Galaxy A71， 6.7吋螢幕搭配4,500mAh電量，搶攻中階機市場。

Galaxy A71搭載4+1顆鏡頭，為三星首款推出6,400萬畫素主鏡頭的智慧型手機，透過日夜智能切換功能，不論光源明亮或不足時，都能拍出清晰瞬間；另搭配500萬畫素40mm微距鏡頭、1,200萬畫素123°超大廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭，以及3,200萬美顏自拍鏡頭，可隨時捕捉最美時刻。

Galaxy A71亦具備多種攝影功能。景深即時預覽功能擁有柔焦、旋轉、縮放、抽色等景深特效設定。瑕疵檢測功能透過AI智能運算，自動偵測閉眼、鏡頭污漬、模糊及過度背光等情境，向NG照片說Bye Bye！超穩定動態攝影功能，模擬專業動作攝影機，提供穩定的錄影品質。另搭配內建30種AI場景智慧辨識及影片編輯器，隨拍隨編分享超即時。趣味的AR虛擬人偶和美拍必備濾鏡效果，簡單拍出美照。

Galaxy A71以6.7吋Super AMOLED Plus大螢幕讓視野更遼闊。搭配20:9窄邊框與O極限全螢幕設計，展現91.9%高螢幕占比。搭載杜比全景音效，帶給消費者沉浸式的視聽體驗。Galaxy A71以幾何線條搭配3D類玻璃材質設計出時尚機身。內建8GB RAM和128GB ROM容量，搭載4,500mAh電量，支援Type-C 25W閃電快充技術，也支援多重視窗瀏覽，更具備螢幕指紋辨識與臉部辨識功能。另透過雙重帳號及安全資料夾功能，一次擁有三個帳號，公私分明不是夢。

Galaxy A71將推出晶石銀、晶石黑、晶石粉三款顏色，單機建議售價NT$15,990，於2020年2月中起在三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市。凡於活動期間購買Galaxy A71等指定機種，上網登錄完成即有機會獲得雙向閃電快充行動電源10,000mAh（建議售價NT$990）。

(中時電子報)