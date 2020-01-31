為培育數位金融科技人才，台新銀行攜手中山大學財管系舉辦「人工智慧金融挑戰賽」，共有來自22所大學院校，包含財金、數據科學、工程科學等各領域學生組隊參與挑戰，歷經2個多月，決賽於日前舉行，最終由交通大學同學拿下冠軍，而中山大學同學則囊括第二、三名。

台新銀行表示，由於這次競賽相當激烈，各隊表現都很突出，主辦單位最後增額選出交通大學、逢甲大學兩支優選隊伍予以嘉勉，本次前三名隊伍也將獲得台新銀行大數據分析團隊的實習機會。

台新銀行客群經營處資深副總經理史筱平指出，人工智慧與商業模式結合已成為各產業發展布局的重點之一，透過產學合作交流，希望能帶給業界新模型的應用思維，在此次競賽當中，吸引來自全國各大專院校學生組隊參加，參賽隊伍可在大數據運算平台的頂級運算環境，透過分散式運算和GPU加速，快速分析有效的巨量行為資料。

勝出的隊伍同學，對資料的洞察力及模型技術令人印象特別深刻。史筱平說明，前三名隊伍分別透過多種演算法及模型集成技術，大幅提升預測結果的正確性，也創新打造出雙元模型增加了預測精準度與穩定性。並透過不同的機器學習技術加上創意模型應用，深入解析客戶偏好並強化提供服務的即時性，充分展現出年輕學子的多元思考與創造力，成功將人工智慧科技與大數據分析融合應用。

史筱平強調，台新銀行身為金融創新的領先業者，持續深耕人工智慧、大數據分析等領域，發掘客戶需求，並打造「個人化即時互動平台」，在最佳的時間、地點與情境中提供客戶全通路最適服務與體驗。具體作為也在去年獲得多項國內外大獎肯定，包括亞洲銀行家（The Asian Banker）「台灣最佳數據分析獎」、Celent「客戶洞察模範銀行獎」、IDC「亞洲最佳智慧銀行獎」、財資（The Asset） 台灣最創新銀行資料分析獎、數位時代「最佳技術創新銀獎」等。

(工商 )