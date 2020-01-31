台北電玩展(Taipei Game Show, TpGS)主辦單位台北電腦公會今(31)日緊急宣布，因應武漢肺炎疫情，為保護民眾健康，活動將延至暑假期間舉辦。根據官方最新資訊，已購買台北電玩展玩家區之預購票，可於新展期延續使用，若退票亦可受理，退票截止日為2020/2/9。一日參觀券亦於新展期使用，不受任何影響。

「2020台北國際電玩展Taipei Game Show」原訂於2月6日至9日舉行，因應世界衛生組織宣佈「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列入國際公共衛生緊急事件」，主辦單位台北市電腦公會31日下午緊急決議將活動延期至今年暑假。

由於武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情影響，原先計畫如期舉行的台北電玩展，30日已公告將落實「體溫量測」、「手部消毒」、「全程配戴口罩」、「展館場域消毒」等防疫措施。而世界衛生組織最新動態將嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）列為國際公共衛生緊急事件，也讓台北電玩展受到疫情的波及，以致中國、日本、韓國、西班牙、德國、美國、加拿大等地的商務人士無法來台交流，造成嚴重的影響。主辦單位為維護所有參與者健康安全，避免大型集會群聚活動增加感染可能性，宣佈活動延期至今年暑假，舉辦地點於原場地台北南港展覽館1館不變，延期後的日期預定於下週公告於官方網站。

針對已購買台北電玩展玩家區之預購票，可於新展期延續使用，若退票亦可受理，退票截止日為2020/2/9；一日參觀券亦於新展期使用，不受任何影響。

台北國際電玩展每年皆吸引超過30萬人次的玩家入場，以及來自20個國家的遊戲相關業者包括遊戲開發、遊戲發行、營銷推廣、美術設計、金流服務及區塊鏈遊戲等來台交流，並且擁有亞洲最大獨立遊戲展區「INDIE HOUSE」，活動同期也舉辦超過20場次的國際專業論壇「亞太遊戲高峰會」。

(工商 )