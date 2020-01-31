隨著嚴重特殊傳染性肺炎疫情升溫，台糖生物科技事業部更全力配合生產95％的精製酒精，並維持以原價格釋出，並且教導民眾自製稀釋消毒用酒精共同抗毒做防疫。

台糖指出，酒精濃度介於70％～78％都可達到殺菌的效果，民眾可以3:1的比例將95％精製酒精稀釋為消毒用酒精，意即以3份台糖精製酒精與1份蒸餾水或煮沸過冷水混合，即可調配出濃度70％～78％的酒精，達到消毒殺菌的效果。

面對來勢洶洶的嚴重特殊傳染性肺炎，民眾除了戴口罩避免感染外，勤洗手及消毒亦是阻擋新型冠狀病毒傳播的重要守則，而濃度75％的酒精更可達到徹底殺菌的功能。台糖表示，隨著疫情升溫，市售濃度75％的酒精幾乎供不應求，而台糖平時即有生產95％的精製酒精，民眾至各連鎖藥局即可購得台糖500ml的酒精，並自行稀釋為消毒用酒精。

台糖提醒，不少民眾出入公共場所時會隨身攜帶噴霧式酒精消毒，但因酒精具有一定程度的可燃性，因此民眾在防疫之餘，也要格外注意消防安全。

(工商 )