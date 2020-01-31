武漢肺炎疫情持續升溫，民眾紛紛戴起口罩防疫，「這群人」成員茵聲也乖乖戴上口罩，但近來她卻因為在路邊忍不住咳一下，被阿姨緊盯不放，讓她不得不吐出心裡話。

茵聲在IG表示「麻煩請大家離我遠一點。我感冒了⋯悲傷！」，並提到日前開車回台北中途去休息站上廁所，期間自己都有戴上口罩，但不小心咳了一下，「旁邊有個阿姨就轉身一直看我，是一直看喔，帶有些驚恐的眼神，但她沒帶（戴）著口罩。」讓茵聲忍不住想對阿姨喊話：「所以說會怕嘛，會怕出門還是戴個口罩呀！幹嘛不戴勒⋯」。

在 Instagram 查看這則貼文 鄭茵聲 Alina Cheng（@ferrtsss）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 29 日 下午 9:42 張貼

(中時電子報)