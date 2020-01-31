女星咳一下嚇壞路邊阿姨 揭就診真相「離我遠點」 18:242020/01/31 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 茵聲在路邊咳了一下，嚇到路邊阿姨。（圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續升溫，民眾紛紛戴起口罩防疫，「這群人」成員茵聲也乖乖戴上口罩，但近來她卻因為在路邊忍不住咳一下，被阿姨緊盯不放，讓她不得不吐出心裡話。 茵聲在IG表示「麻煩請大家離我遠一點。我感冒了⋯悲傷！」，並提到日前開車回台北中途去休息站上廁所，期間自己都有戴上口罩，但不小心咳了一下，「旁邊有個阿姨就轉身一直看我，是一直看喔，帶有些驚恐的眼神，但她沒帶（戴）著口罩。」讓茵聲忍不住想對阿姨喊話：「所以說會怕嘛，會怕出門還是戴個口罩呀！幹嘛不戴勒⋯」。 在 Instagram 查看這則貼文 鄭茵聲 Alina Cheng（@ferrtsss）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 29 日 下午 9:42 張貼 (中時電子報) #口罩 #茵聲 #這群人 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 選舉送的口罩能防疫？新立委洪孟楷：是醫療用口罩 15:542020/01/31 政治 娛樂熱門新聞 轟爆大小S范范 五月天捐千萬給武漢館長卻說：根本兩件事情 - 娛樂 女星全家赴泰過年戴口罩 一說中文餐廳泰人全跑光 - 娛樂 賣汪小菲1萬個口罩 台廠商被找到了 - 新聞 蔡依林捐440萬助防疫 靠兩招低調仍被挖「本名大曝光」 - 娛樂 范瑋琪滅火「不知台灣缺口罩」 苦苓酸：有些Ｘ特別笨 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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