春節期間又寒流，台中市一名計程車司機，日前晚間在烏日高鐵站區，發現一名老婦人瑟縮在寒風中，向巡邏經過的中市警局烏日分局三和派出所員警報案，員警發現50歲的張姓婦人，有失智症狀，循線聯絡到其78歲的父親，警方除提供婦人保暖、充飢外，好人做到底，直接將她送回潭子住處，另家人相當感動。

烏日警分局三和派出所警員蔡函儒、鄒政育，春節期間、凌晨在烏日高鐵站區執行加強大眾運輸交通疏導，接獲一計程車司機指有婦人需協助，二警依指示前往高鐵站區一樓搜尋，果然發現1名婦女神情呆滯、獨自坐在高鐵載客區的椅子上，經上前關心，發覺該婦人有失智現象，因當時寒流來襲，且凌晨氣溫相當低，故先將她帶返所休息，讓她補充熱水暖和身體，並準備食物充飢。

警方以電腦查詢比對，發現該婦姓張、現年50歲，與78歲的老父同住，由於張父已年邁，且獨自一人在家，實在無法前來帶女兒回家，員警好人做到底，開來巡邏車，直接將張女送到其潭子住處，讓張父相當感激。

三和派出所所長林柏豪呼籲，失智症是目前年長者最易面臨的問題，家中若有年長者患有失智症狀，家屬應盡量在旁陪伴，或請專業看護照顧，並配戴手環或識別資料，如此才能避免憾事的發生。

(中時 )