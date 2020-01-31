▲九族文化村的「櫻花搶先看」儀式，在櫻花樹下推出精彩的太鼓表演。（楊樹煌攝）

▲九族文化村精彩的西班牙舞與遊客同樂。（楊樹煌攝）

▲在櫻花樹下享受創意茶席的品茗之樂，別有一番特殊風情。（楊樹煌攝）

▲九族文化村的夜櫻之美。（楊樹煌傳真）

春節後的寒流加上濕冷的天氣，造就本省最負盛名的賞櫻勝地九族文化村，提早揭開櫻花季，尤其九族園區觀山樓旁的櫻花，更是花開近8成，美不勝收，讓前往賞花的遊客都驚艷不已。九族文化村今31日並推出「櫻花搶先看」儀式，預告九族櫻花祭的系列熱鬧多彩活動。

九族文化村預告九族已揭開櫻花祭的「櫻花搶先看」儀式，由九族行銷企劃經理黃瑞奇和魚池鄉長劉啟帆共同主持，首由太鼓隊震撼人心的鼓聲中揭開序幕，會中並安排精彩的西班牙舞以及日月潭茶藝推廣協會在櫻花樹下所設的創意櫻花茶席，讓大家前往品茗，吸引遊客熱烈的參與與觀賞。

魚池鄉長劉啟帆指今年拜天候之賜，櫻花堤早綻放，今年公所結合九族文化村推出白天至九族賞櫻花、晚上來魚池三育賞花燈，並可逛咖啡小農市集，普受遊客喜愛，活動持續至二月底，歡迎民眾前來賞櫻又賞花燈。

九族行銷企劃經理黃瑞奇指出，春節期間受疫情影響，不少人都悶在家裡，現在九族櫻花已盛開人悶在家裡，現在九族櫻花已盛開，園方已做好防疫準備，且園區幅員廣大，擁有為數眾多的樹海森林，不但有芬多精負離子，加上這裡大都屬開闊性的自然空間，遊客在這裡可以輕鬆放心的賞花。

尤其今年九族為配合櫻花祭20回紀念，停辦多年的九族櫻花攝影比賽，今年再推出高獎金獎勵，除櫻花組，並特別新增寵物組，二項組別的金牌獎金高達3萬元和價值1萬元的獎品，總比賽獎額高達90萬元。

歡迎大家前來觀賞櫻花之美，更特別的是，九族是唯一歡迎毛小孩的樂園，只要備好防疫注射證明，簽署寵物入園切結書，就可高興地帶著毛孩一起入園賞櫻花坐纜車，享受難忘的度假之旅。

(中時 )