英國將在當地時間1月31日深夜11時正式脫離歐盟，外交部近來數度邀集相關部會就對我可能影響深入研議，並與歐盟及英國保持密切聯繫。

外交部表示，歐盟日前正式通知包括我國在內的全球合作夥伴，表示歐盟與英國達成協議，雙方關係將自2月1日進入過渡期(transition／implementation period)，直至本年12月31日止。在此過渡期間，歐盟法規原則上將持續適用於英國，歐盟（含歐洲原子能共同體）對外相關的國際協定，包括無法律拘束力的文書與安排等，也續將英國視為歐盟會員國，以確保英國脫歐過程平順，及相關情勢穩定。

為持續強化我國未來與歐盟及英國的各方面合作，使雙方交往不受影響，經外交部預與相關部會研商評估，並報請行政院核定後，我國同意歐盟上述安排，在本年2月1日至12月31日的過渡期間內，就我國與歐盟所簽訂的各項協議（定）、瞭解備忘錄及相關安排等，持續適用於英國。

外交部指出，英國為我國在歐洲第3大貿易夥伴、第5大外資來源，我國為英國在亞洲第11大貿易夥伴，近來英商持續在臺灣離岸風電、綠能、金融科技等領域積極投資。英國一貫支持臺灣的國際參與，且基於共享民主自由價值，近年臺英雙方在人權、公共衛生、民主建構、新聞自由等新興領域密切合作。

面對英國脫歐後的情勢，臺灣將持續與英國強化雙邊合作夥伴關係，並共同對亞太區域的穩定繁榮及人權維護提供具體貢獻。

英國在台辦事處則在臉書發文指出，英國今天脫離歐盟。英國將繼續放眼國際，強化國際夥伴關係；捍衛自由貿易，也將致力於捍衛普世人權。英國在台辦事處期待與台灣在既有強固的商業、科學、文化、教育以及人際連結下繼續深化合作。

(中時 )