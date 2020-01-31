林口分館與新北市環保局合作，推出再生閱讀燈具展售活動。(新北市立圖書館提供／吳亮賢新北傳真)

年假結束，緊接著元宵節即將登場，新北市立圖書館林口分館特別推出「提著燈籠找好書」活動，邀請小朋友體驗古代「開學燈」習俗，另外總館、永和、汐止分館也舉辦多元得「書香鬧元宵」活動，以創意、有趣的方式，讓大、小朋友過一個不一樣的元宵節。

新北市立圖書館指出，古代私塾以正月十五作為開課日，元宵節當天，學生會自製燈籠，請老師「開燈」點燃，再提燈於街上四處遊走，最後將燈籠懸掛在家門口，象徵開啟知識、前途光明遠大，因此又稱為「開學燈」。

林口分館結合傳統習俗，於2月8日推出「提著燈籠找好書」活動，邀小朋友元宵夜到圖書館提燈尋書，體會古代提燈夜遊的樂趣，同時也鼓勵小朋友新的一年努力學習，另還有「皮影戲DIY」與「好書小粉絲」猜燈謎活動，答對謎題就可獲得好禮，2月1日起只要借5本書便可免費報名參加。

此外，林口分館「惜福閱讀角」也特別搭配元宵節，與新北市環保局合作推出再生閱讀燈具展售活動，除了推廣環保再生觀念，競標所得更將全數捐贈社福機構，邀民眾元宵一起來挖寶，環保閱讀做公益。

除了林口分館外，永和分館也與復興美工師生合作，元宵節當天推出「元宵漫畫創作體驗營」，總館則舉辦「花好閱圓・慶元宵」活動，教大小朋友製作應景的「創意剪紙花燈」，另鶯歌分館、鶯歌二甲閱覽室、樹林樂山閱覽室2月7日至9日推出「心有所鼠．元宵搖搖樂」，邀小朋友借書挑戰尋「鼠」任務，汐止分館也舉辦元宵送暖，至伊甸基金會汐止秀峰家園，教不方便外出的身障朋友DIY「環保燈籠」，感受節慶的溫暖氣氛。

(中時 )